Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasına yayın yasağı
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile eşi Rıza Sarraf’ın boşanma davasına yayın yasağı getirildi.
Ebru Güneş ve Rıza Sarraf boşanma haberinin medyaya detaylı bir şekilde düşmesinin ardından Ebru Gündeş boşanma davası ile ilgili yayın yasağı getirtti.
Dava dosyasındaki içeriklerini medya kuruluşları tarafından yayın yasağı getirildiğini Gündeş’in avukatları olan Av. Mehtap Çelikbilek ve Av. Erkan Koşaran tarafından yazılı bir açıklama ile bildirildi.
"BOŞANMA DAVASINDAKİ GİZLİLİK KARARI İHLAL EDİLDİ"
Çelikbilek ve Koşaran Ebru Gündeş’in boşanma davasına yayın yasağı geldiğini ifade ederek, “16/04/2021 günlü bir kısım ulusal ve yerel basında müvekkilimiz Ebru Gündeş'in açtığı boşanma davasına ilişkin haberler yer almıştır. Mahkemece alınan karar doğrultusunda yargılama işlemleri gizli olarak yürütülmekte olup gizlilik kararına rağmen hukuka aykırı olarak yapılan haberlerin önüne geçilmesi amacıyla Bodrum Aile Mahkemesi tarafından boşanma davası ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmiştir” açıklamasından bulunuldu.
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