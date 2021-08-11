Ebru Şallı'dan teyzesinin öldüğü yönündeki haberlere yalanlama
Bodrum'da iş insanı eşi Uğur Akkuş ile tatil yapan eski manken Ebru Şallı, teyzesinin yaşamını yitirdiği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Şallı, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile bu iddiayı yalanladı.
Uzun zamandır ABD'de bulunan eski manken Ebru Şallı'nın geçtiğimiz günlerde teyzesinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ölüm haberini alınca apar topar eşi Uğur Akkuş ile birlikte tüm işlerini ve tatillerini iptal ettiği söylenen Ebru Şallı'nın, annesi Şefiye Şallı'ya destek olmak için yanına koştuğı öne sürülmüştü.
ŞALLI'DAN YALANLAMA
Teyzesini kaybettiği iddia edilen eski manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Şallı, “Teyzemin vefat ettiği yönünde çıkan haber gerçek değil. Teyzem yaşıyor. Sanırım basından arkadaşlarım yanlış bir duyum almış. Hepimize sağlıklı ve neşeli günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
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