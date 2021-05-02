Aşı olduğu için tepki toplayan Ebru Şallı'dan yanıt: Amerika’da aşı olduk
Aşı olan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş çiftine tepki gösterenlere Şallı, "Biz Amerika’da aşı olduk" yanıtını verdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş’la birlikte koronavirüs aşısı yaptırdı.
Akkuş ile birlikte çektikleri fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Şallı’ya takpçileri öncelikli gruplar arasında yer almamalarına rağmen nasıl aşı olabildiklerini sordu.
Ebru Şallı, tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Çok sormuşsunuz size aşı sırası gelmedi, nasıl oldunuz diye. Doğru. Biz Amerika aşısı Janssen’i Amerika’da olduk."
AĞRIDAN YERİMDEN KALKAMADIM
ABD’nin Los Angeles kentinde evleri bulunan ve Türkiye’deki kapanma sürecini orada geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Johnson and Johnson’a bağlı ilaç firması Janssen’in geliştirdiği aşıyı tercih etti.
Hastaneden randevu alan çift, sıra kendilerine geldiğinde hastaneye gidip aşı oldu. Şallı, aşının çok canını yaktığını, bir süre ağrısı nedeniyle yerinden kalkamadığını söyledi. Çift, aşı sonrası bir gün evlerinde istirahat etti.
İlgili Haberler
- Ebru Şallı'dan uzaklaşma kararı
- Ebru Şallı:Cansız bedenine son sarılışım...
- Ebru Şallı'dan duygusal 23 Nisan paylaşımı
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım isyan etti!
- AKP'yi köşeye sıkıştıran krizden yeni detaylar
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- Bakan Fahrettin Koca gidiyor iddiası
- İttifaklarda son durum ne? İşte son anket
- Alayınızla yüzleşeceğiz, kökünden koparacağız
- Sedat Peker: Dünyayı ateşe vereceğim
- Saray neden alttan aldı?
- Eski vekil için çarpıcı iddialar
- O genel müdür görevden alındı