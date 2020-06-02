Ebru Şallı'dan uzaklaşma kararı

02 Haziran 2020 Salı, 10:09

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun zamandır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da hayatını kaybetti. Sadece oğlu Pars'ın mezarını ziyaret için dışarıya çıkan Ebru Şallı, yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.

Son günlerde en büyük desteğini 16 yaşındaki büyük oğlu ve eşi Uğur Akkuş'tan alan Ebru Şallı, yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.

Şallı'nın iş çevresinden edinilen bilgiye göre, sık sık ağlama krizlerine giren Ebru Şallı, yaşadıkları ortamdan bir süre tekneleriyle ayrılacak.