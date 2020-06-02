Ebru Şallı'dan uzaklaşma kararı
Yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybettikten sonra eve kapanan Ebru Şallı, bir süre İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.
Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun zamandır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, 17 Nisan'da hayatını kaybetti. Sadece oğlu Pars'ın mezarını ziyaret için dışarıya çıkan Ebru Şallı, yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.
Son günlerde en büyük desteğini 16 yaşındaki büyük oğlu ve eşi Uğur Akkuş'tan alan Ebru Şallı, yakın zamanda İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi.
Şallı'nın iş çevresinden edinilen bilgiye göre, sık sık ağlama krizlerine giren Ebru Şallı, yaşadıkları ortamdan bir süre tekneleriyle ayrılacak.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı