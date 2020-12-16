Ebubekir Sifil'den Diyanet'e: Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camiye sokulmasın

16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:29

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet İşleri Başkanlığına Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili tepki çeken bir çağrıda bulundu. Sifil, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın öldüklerinde cenazelerinin camilere sokulmamasını ve cenaze namazlarının kılınmamasını istedi.

Ebubekir Sifil, sosyal medya hesabından Diyanet'e seslenerek, "Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın." ifadelerini kullandı.

Tele1'de yayınlanan ve Cüneyt Akman'ın sunduğu Zamanın Ruhu programına konuk olan, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri'nin kuraklıktan ötürü yağmur duasına çıkmasına, "Ben şu an İzmir'deyim. Bize gavur İzmir diyorlar ama dua en çok burada tuttu. 3 günden beri burada yağmur var. Şimdi tabii önceki günkü yazımda da anlatmaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde astronom bile çalıştırılıyor. Dolayısıyla bilimden uzak bir kurum değil. Dolayısıyla astronomdan haberdar olan bir kurumun meteoroloji biliminden haberdar olamaması mümkün değil." yanıtını vermişti.



