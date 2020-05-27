ECB: Ilımlı senaryo geçerliliğini yitirdi

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:41

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Frankfurt'ta Avrupa Parlamentosu'nun Facebook'ta gerçekleştirdiği gençlere yönelik European Youth Event 2020 etkinliğinde koronavirüsle ilgili soruları yanıtladı.

Daha önceki tahminlerinde koronavirüsün ekonomik etkileri nedeniyle Euro Bölgesi'nde yüzde 5 ila 12 daralma öngören ECB’nin başkanı Lagarde ‘ılımlı senaryonun şimdiden elendiğini’ belirterek ECB'nin orta ve ağır sonuçların olduğu senaryolarına geçildiğini belirtti ve “Euro Bölgesi bu yıl yüzde 8 ila 12 daralacak” dedi.

Pandemi sonrası bir borç krizi olup olmayacağına ilişkin soruya ise ECB Başkanı Lagarde “Pandemi sonrası Euro Bölgesi’nde borç krizi olmayacak” yanıtını verdi.

Lagarde, "Tüm aktörlere finansman sağlama konusunda yardımcı olmaya çalıştık"diyerek, 'Avro ihtiyacı olan ülkelerle swap hatları kurduklarını' belirtti.

Lagarde ekonominin finansal kriz sürecinden daha sert daralacağını ve bazı ülkelerin diğerlerinden daha fazla etkileneceğini söyledi.