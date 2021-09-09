ECB'den 'faiz' kararı

09 Eylül 2021 Perşembe, 16:00

ECB, önümüzdeki üç ay içinde, 1.85 trilyon euro değerindeki PEPP kapsamında önceki iki çeyrekte satın aldığı ayda 80 milyar eurodan biraz daha düşük bir hızla tahvil satın alacak.

ECB yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu, olumlu finansman şartlarının PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna varıldı" dedi.

ESNEK BİR ŞEKİLDE TAHVİL ALACAK



Ancak enflasyon hedefiyle bağdaşmayan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek için piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde tahvil alacağını da ifade etti.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu.

Euro ECB kararının ardından yüzde 0.2 değer kazandı, Avrupa bankacılık endeksi kayıplarını azalttı.