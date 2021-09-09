ECB'den 'faiz' kararı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) önümüzdeki çeyrekte Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının hızını biraz azaltacağını açıklayarak, pandemi döneminde devreye alınan ekonomik yardımı azaltmaya yönelik bir adım attı.
ECB, önümüzdeki üç ay içinde, 1.85 trilyon euro değerindeki PEPP kapsamında önceki iki çeyrekte satın aldığı ayda 80 milyar eurodan biraz daha düşük bir hızla tahvil satın alacak.
ECB yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu, olumlu finansman şartlarının PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna varıldı" dedi.
ESNEK BİR ŞEKİLDE TAHVİL ALACAK
Ancak enflasyon hedefiyle bağdaşmayan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek için piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde tahvil alacağını da ifade etti.
ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu.
Euro ECB kararının ardından yüzde 0.2 değer kazandı, Avrupa bankacılık endeksi kayıplarını azalttı.
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