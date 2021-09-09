Son dakika: Fahrettin Koca, saat verdi: Meraklandıran açıklama

09 Eylül 2021 Perşembe, 12:11

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı. 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 50 milyon 648 bin 789 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 39 milyon 298 bin 396'a yükseldi. Üçüncü doz aşı 9 milyon 208 bin 878'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 99 milyon 582 bin 607 oldu.

Sosyal medya hesabından 'rutinin' dışında bir açıklama paylaşacağını duyuran Fahrettin Koca, saat vererek şu ifadeleri kullandı:

''Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’da, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere.''