Ece Dağıstan Say'dan ayrı evlerde evlilik açıklaması: O tiplerin bizi anlamalarını beklemiyoruz

25 Mart 2021 Perşembe, 09:57

Görsel: Instagram

Fazıl Say ile evlendikten sonra birlikte yaşamadıklarını söyleyen Ece Dağıstan "Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl'a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz" dedi.

Fazıl Say ise "Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var" sözleriyle eşinin düşüncesine katıldı.

Ünlü çiftin bu yaşam tercihi sosyal medyada çok konuşuldu, üzerine binlerce yorum yapıldı. Gelen bazı suçlamalara cevap verme ihtiyacı duyan Ece Dağıstan "Bu tipler kadının kendi ayakları üzerinde duruyor olmasını, kadının kendi yaşam stilini biçimlendirmesine zaten karşılar çünkü kendilerine yakıştıramıyorlar. Ama bilsinler ki bu hayat bize çok yakışıyor" dedi.

Dağıstan İşte o Çanta başlığı ile Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: