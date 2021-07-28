Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu
Uzun yıllar Show Ana haber sunuculuğunu üstlenen Ece Üner'in Kanal D'ye geçmesinin ardından yerine gelecek isim belli oldu.
Ece Üner'in geçtiğimiz ay Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılmasıyla birlikte, yerine gelecek isim de merak konusu olmuştu.
Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı almış ve ardından da Kanal D ile anlaşmıştı. Üner'in yerine gelen isim belli oldu.
Show Ana Haber'in yeni sunucusu Dilara Gönder oldu. Uzun yıllar NTV Spor ve NTV'de sunuculuk yapan Gönder, Haber Global'de yayınlanan haber yarışma programıyla, bir süre önce ekranlara dönmüştü.
Sunucu Dilara Gönder, Eylül ayında yeni sezonla birlikte Show Ana Haber sunuculuğu görevini üstlenecek.
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