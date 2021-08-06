06 Ağustos 2021 Cuma, 12:52

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından 2021-2022 sezonu için ilk antrenmanın bugün yapıldığı belirtildi.

Başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde hazırlıklara başlayan turuncu beyazlılar, A Takım oyuncularından Fatma Yıldırım, McKenzie Adams, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Elif Şahin, Melisa Memiş, Merve Atlıer ile altyapı sporcularından Dilay Özdemir, Mücevher Nehir Kiraz ve Zeynep Palabıyık’ın yer aldığı bir kadroyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Milli takımlarıyla mücadele eden Hande Baladın, Simge Aköz, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic ve Jordan Thompson hazırlıklarda yer almazken, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman ileriki günlerde takıma katılacak.



