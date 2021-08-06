Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı
Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından 2021-2022 sezonu için ilk antrenmanın bugün yapıldığı belirtildi.
Başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde hazırlıklara başlayan turuncu beyazlılar, A Takım oyuncularından Fatma Yıldırım, McKenzie Adams, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Elif Şahin, Melisa Memiş, Merve Atlıer ile altyapı sporcularından Dilay Özdemir, Mücevher Nehir Kiraz ve Zeynep Palabıyık’ın yer aldığı bir kadroyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Milli takımlarıyla mücadele eden Hande Baladın, Simge Aköz, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic ve Jordan Thompson hazırlıklarda yer almazken, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman ileriki günlerde takıma katılacak.
Video Haberler
- TEM'de makas kazası kamerada
- Canlı yayında skandal sözler: Bayan mülteciler...
- Freni boşalan TIR, önüne ne gelirse biçti
- Muğla yangınlarında 9’uncu gün!
- Kedi, sahiplerine doğru ilerleyen ayıya geçit vermedi
- İzmir'de güneşi görenler endişeye kapıldı
- Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
- Kazadan son anda kurtuldu: O anlar kamerada
- Ankara'da trafikte korkunç görüntüler
- Üsküdar’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
- Kavurucu sıcaklar gidiyor! İstanbul'a dolu geliyor
- Emre Kınay’dan, Kübra Par’a yanıt
- Ses ve Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri
- 'Türkiye'yi daha da zor günler bekliyor'
- Şahan Gökbakar'dan gönüllü yurttaşa tepki
- Tarkan'ın yangın bölgesine yaptığı yardım açıklandı
- Tekel Bayileri Platformu Başkanı, zamlı listeyi paylaştı
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- Milas Afet Koordinasyon Merkezi’ne saldırı gerçekleşti
- Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı