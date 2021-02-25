Eczacıbaşı: "Siyasi ayak oyunlarıyla değil inovasyonla para kazanıyoruz diyebilmeliyiz"

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:51

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, başarı için inovasyonun, ülkenin sanayileşmesiyle uyumlu bir yöne sahip olması gerektiğini söyledi. Eczacıbaşı, “Aksi takdirde başarılı olmuyor. Her şeye teşvik verirsen sonuçta hiçbir şeyi desteklememiş olursun” dedi.

Eczacıbaşı, inovasyona yönelik devlet destekleri olduğunu ancak odaklı bir inovasyon stratejisi olmadığını söyledi. Eczacıbaşı, Türkiye’de inovasyona yönelik devlet destekleri olduğunu ancak odaklı bir inovasyon stratejisi olmadığını söyledi. 1982’de kimya mühendisi olarak mezun olduğu Imperial College London ile Eczacıbaşı Topluluğu işbirliğinde düzenlenen ‘Türkiye’de İnovasyonun Geleceği’nin tartışıldığı toplantıda konuşan Eczacıbaşı, “İnovasyon konusunun bir istikameti olması, bunun da ülkenin sanayileşme istikametiyle uyumlu olması lazım. Aksi takdirde başarılı olmuyor. Türkiye’de yaşadığımız bu. Her şeye teşvik verirsen sonuçta hiçbir şeyi desteklememiş olursun” dedi.

"DÜNYA İNOVASYON ENDEKSİNE GÖRE 51’İNCİ SIRADAYIZ"

Dünya Gazetesi'nden Hüsniye Güngör'ün haberi şöyle: Eczacıbaşı Grubu’nun inovasyon ile ilişkisine değinen Bülent Eczacıbaşı, global pazarlarda fiyat kırarak değil inovasyon ile var olmak istediklerini söyledi. Eczacıbaşı, “İçinde olduğumuz sektörde tasarım yeterince farklılaştırıcı değildi, herkesin tasarımla ayakta kalmak istediği bir sektördü. Biz de inovasyon, teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge konusuna eğildik” dedi. Türkiye’deki inovasyon seviyesinin olması gereken yerde olmadığını belirten Eczacıbaşı, “Bu alanda önümüzde uzun bir yol olduğu doğru. Dünya inovasyon endeksine göre 51’inci sıradayız. Bu alana aktarılan kaynaklar artmakla birlikte geriye dönüşü aynı oranda olmadı. Kaynakları yeterince iyi yönetemedik. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında bile bu alanda 8’inci sırada yer alıyor” diye konuştu.

"SİYASİ AYAK OYUNLARIYLA DEĞİL İNOVASYONLA PARA KAZANIYORUZ DİYEBİLMELİYİZ"

Genç yetenekleri ülkede ve kurumlarda tutmanın önemine de işaret eden Eczacıbaşı şöyle devam etti: “Yurtdışında aldıkları eğitim ve yetkinlikleriyle istedikleri her yerde çalışabiliyorlar. Türkiye’de cazip iş fırsatları bulamıyorlar ve profesyonel olarak onları zorlayacak pozisyonlar yok. Bunun için şirketlerimizi komple değiştirmek, global ve dünya ölçeğinde şirketler kurmak lazım. ‘Siyasi ayak oyunlarıyla değil inovasyonla para kazanıyoruz’ diyebilmeliyiz. ‘Uluslararası standartlarda maaş ödeyebiliyoruz’ diyebilirsek o insanlar gelir.” Gençlerin yaratıcılığın, fikir özgürlüğünün olduğu, canlı ve sanat ortamına sahip şehirlerde yaşamak istediğini vurgulayan Eczacıbaşı, “Elimizden geldiğince yaratıcı bir ekosistem kurmaya katkıda bulunmalıyız” dedi.