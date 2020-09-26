Eczacıbaşı VitrA set vermedi

Sultanlar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İHA
26 Eylül 2020 Cumartesi, 22:48
Eczacıbaşı VitrA set vermedi
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Misli.com Sultanlar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Bursa ekibi Nilüfer Belediyespor’a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Bld.: Buse Ünal, Fulden, Yasemin, Johnson, Wilhite, Maglio, Buse Kayacan (L), Aslı, Merve Nezir, Merve Tanıl
Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Saliha, Fatma
Setler: 0-3 (17-25, 17-25, 17-25)
Süre: 71 dakika (26,23,22)


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