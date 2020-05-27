Eczacıbaşı VitrA'da Newcombe'ye veda
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, 32 yaşındaki ABD'li smaçör Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, 32 yaşındaki ABD'li smaçör Sonja Newcombe ile yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada; 2019-2020 sezonu ara transfer dönemi kapsamında kadrosuna kattığı 1.88 metre boyundaki Sonja Newcombe'ye teşekkür etti. Açıklamada, "Birlikte çalıştığımız kısa sürede bize vermiş olduğu katkılardan ötürü Sonja'ya teşekkür ederiz" denildi.
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