Eczacıbaşı’dan anlamlı 19 Mayıs paylaşımı
Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Eczacıbaşı Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Turuncu-beyazlılardan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Kadınları, gençliğimizi ve Türk Sporunu; Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ilerleyerek sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz!" denildi.
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