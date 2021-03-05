Eczacılara ceza kesen kaymakama tepki yağdı: "Gücünüz garibana yetiyor"

05 Mart 2021 Cuma, 12:59

Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun ilçede koronavirüs denetimi sırasında bir eczanenin çalışanlarına 'sosyal mesafe' ve 'maske' kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazdırdığı görüntüler 3 ay sonra sosyal medyada gündem oldu.

Eczane çalışanlarının “Burada hasta yok", "Dezenfekte çalışıyoruz" şeklindeki açıklamalarını dinlemeyip tutanak tutturan ve dükkândan ayrılırken “Siz itirazınızı yaparsınız” ifadelerini kullanan Çorumluoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

Görüntülere sosyal medya üzerinden tepki yağdıran kullanıcılar, AKP'nin Şubat ayında yaptığı il kongrelerini hatırlattı.

Öte yandan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun Manisa’dan AKP'nin 27. dönem milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN SERT TEPKİ

Kaymakam Çorumluoğlu'nun görüntüleri, CHP'li parti yöneticileri ve vekillerin de gündemi oldu. Tuncay Özkan'dan Ali Mahir Başarır'a, Engin Özkoç'tan Mahmut Tanal'a birçok CHP'li isim, AKP'nin salonları tıklım tıklım doldurduğu kongrelerine karşı sessiz kalınırken eczacılara fatura kesilmesine "Gücünüz garibana yetiyor" diyerek tepki gösterdi.







