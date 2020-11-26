Edebiyat Atölyesi Dergisi ikinci sayısı ile edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor

26 Kasım 2020 Perşembe, 23:29

Sayfalarının yarısını yeni yazarların yazılarına açıp onları yayın kurulundaki yazarlarla değerlendiren Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin kış sayısında dosya konusu şiir yazmanın incelikleri. Derginin Yayın Yönetmenliğini Barış İnce yapıyor.

Öykü, roman, senaryo ve şiire dair bilgilerin yer aldığı dergide bu sayı yer alan isimler şöyle: Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Ahmet Telli, Altay Öktem, Mehmet Eroğlu, Mine Soysal, Ahmet Büke, Fadime Uslu, Emin Alper, Barış İnce, Hakan Akdoğan, Kıvanç Sezer, Seval Şahin, Pelin Buzluk, Gökhan Horzum, Onur Orhan, Güray Öz, Fatih Kök, Ali Deniz Uslu, Yaşar Seyman, Mustafa K. Erdemol, Ayşegül Tözeren, Burak Albayrak, Nurhan Suerdem, Baran Güzel, Doğuş Sarpkaya, Özge Doğar, Mehmet Özçataloğlu, Ceren Kerimoğlu, Muzaffer Kale, Nazlı Akçura yer aldı. 80 sayfalık derginin 30 sayfası dışarıdan gelen yazılara ayrılıyor ve o yazıların altında Fadime Uslu, Barış İnce ve Altay Öktem’in değerlendirmeleri yer alıyor.