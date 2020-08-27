Edebiyat Atölyesi Dergisi yayın hayatına başlıyor

27 Ağustos 2020 Perşembe, 16:51

Üç aylık Edebiyat Atölyesi Dergisi 1 Eylül 2020’de güz sayısı ile yayın hayatına merhaba diyor. Derginin yayın yönetmenliğini Barış İnce yapıyor.

Yazmak için bir kılavuz olmayı amaçlayan derginin ilk sayısında Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli’nin yazma serüvenleri kapak dosyası olarak yer aldı. Zülfü Livaneli hem kendi yazı deneyimine dair bilgiler verdi hem de Yaşar Kemal ile anılarını yazdı.

Yaşar Kemal’in yazı deneyimine dair Ayşe Semiha Baban, Ayşegül Tözeren, Zafer Köse, Meral Saklıyan bilgiler paylaştı.Öykü, roman, senaryo ve şiire dair bilgilerin yer aldığı dergide Ethem Baran, Murat Uyurkulak ve Onur Ünlü ile söyleşiler yapıldı. Şükrü Erbaş, Hande Çiğdemoğlu, Ahmet Önel gibi isimler de yazılarıyla dergiye katkı sundu.

30 SAYFA YENİ YAZARLARIN

Ahmet Büke, Altay Öktem, Doğuş Sarpkaya, Fadime Uslu, Funda Alp, Gökhan Horzum, Güray Öz, Yaşar Seyman, Haydar Ergülen, Onur Orhan, Zafer Köse ve Mustafa K. Erdemol farklı türlere dair bilgiler verdi. Can Yayınları Editörü Cem Alpan, dışarıdan gelen dosyalarda nelere dikkat ettiklerini anlattı. Mehmet Özçataloğlu ve Özge Doğar çocuk edebiyatında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Derginin kapak çizimini Ekin Başak Akgül yaparken, iç sayfa çizimlerinde Serkan Altuniğne ve Muzaffer Gümüşsü yer aldı.30 sayfasını dışarıdan gelen yazılara ayıran dergide, şiirleri Altay Öktem, öyküleri Fadime Uslu değerlendirdi. Her öykünün altında Fadime Uslu’nun değerlendirmesi yer aldı.

Derginin mutfak ekibi ise şöyle: Barış İnce, Selçuk Özbek, Can Uğur, Semih Güven, Mustafa Kömüş, Neslihan Yiğitler, Berkay Sağol, Sercan Meriç, Anıl Karaca, Ekin Başak Akgül, Barış Sarıkaş, Rıfat Kırcı, Volkan Ateş, Aycan Karadağ, Sevil İnce, Dilek Toker, Esat Aydın, Arda Özarda,Yağmur Bozacı…