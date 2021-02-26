Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin 3. sayısı çıkıyor

26 Şubat 2021 Cuma, 21:38

80 sayfalık derginin 30 sayfasını yeni yazarların yazılarına açıp onları yayın kurulundaki yazarlarla değerlendiren Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin bahar sayısında dosya konusu “öykü nasıl yazılır”. Derginin Yayın Yönetmenliğini ise Barış İnce yapıyor.

Öykü, roman, senaryo ve şiire dair bilgilerin yer aldığı dergide bu sayı yer alan isimler şöyle: Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Ömer Türkeş, Altay Öktem, Figen Şakacı, Ahmet Büke, Fadime Uslu, Fuat Sevimay, Barış İnce, Hakan Akdoğan, Gökhan Horzum, Onur Orhan, Güray Öz, Ali Deniz Uslu, Yaşar Seyman, Mustafa K. Erdemol, Bülent Emrah Parlak, Doğuş Sarpkaya, Mehmet Özçataloğlu, Serkan Öngel, Muzaffer Kale yer aldı.