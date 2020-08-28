‘Edebiyat, sanat kütüphanesi oluşturduk’

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Akbal için bugün saat 11.00’de Akyaka’daki mezarı başında sade bir tören düzenlenecek. Akbal’ın, kişisel kütüphanesi, arşivi ve eşyaları, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’nde yer alacak.

Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ndeki raflara kendi elleri ile eşinin kitaplarını yerleştiren Ayla Akbal, bu kütüphanenin Oktay Akbal’ın hayali olduğunu ve gençlerin sadece okuyarak aydınlık yarınlara ulaşabileceğini söyledi.

Ayla Akbal, “Oktay’ın hayallerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Evimizde binlerce kitap vardı. Oktay, sağlığında bu kitapları gençlerle, yeni okuyucularla buluşması için dağıtmaya başladı.

4 bin 500 kitabı Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat bölümüne, Fransızca eserleri Galatasaray Üniversitesi’ne, bir bölüm kitabı da Muğla Üniversitemize bağışladı” dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yerel yönetimler olarak tarihe, sanata, kültüre sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Akbal’ın da kişisel eserlerini, arşivini gençlerimizle buluşturacak Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi’ni oluşturduk. Ömrünün en verimli yıllarını Muğlamızda geçiren Akbal’ın bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.