'Edebiyattan Sahneye' oyunları çevrimiçinde yayında
Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Uğur Mumcu, Oktay Akbal, Aziz Nesin’in kısa öyküleri tek kişilik performanslarla izleyicisiyle buluşuyor. Oyunlar, dijital platformda yayımlanmaya başladı.
Sarıyer Belediye Tiyatrosu, korona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirdiği "Edebiyattan Sahneye" adlı bir projesinde sergilenen oyunları Sarıyer TV Youtube kanalında yayınlamaya başladı.
Proje kapsamında oyunlaştırılarak sahneye alınan Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Uğur Mumcu, Oktay Akbal, Aziz Nesin’in kısa öyküleri Haydar Aliyev Parkı’nda aynı alanda 7 farklı sahnede, 7 farklı oyuncu ile sahnelendi. Seyirciler oyunları sosyal mesafeli ve maskeli bir şekilde izledi.
Bütün performanslara buradan ulaşılabilir.
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