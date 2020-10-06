Edin Visca'dan sürpriz sözleşme

Başakşehir takım kaptanı Edin Visca ile nikah tazeledi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2020 Salı, 17:26
Edin Visca'dan sürpriz sözleşme
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Medipol Başakşehir takım kaptanı Edin Visca ile nikah tazeledi. İstanbul ekibi Visca’nın bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2025 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Başakşehir 2011 yılında takıma katılan ve 7 senedir Süper Lig’de forma giyen Boşnak yıldız Edin Visca’nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Edin Visca Başakşehir formasıyla çıktığı 351 maçta 100 gol attı ve 98 asist üretti.



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