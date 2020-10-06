Edin Visca'dan sürpriz sözleşme
Başakşehir takım kaptanı Edin Visca ile nikah tazeledi.
Medipol Başakşehir takım kaptanı Edin Visca ile nikah tazeledi. İstanbul ekibi Visca’nın bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2025 sezonunun sonuna kadar uzattı.
Başakşehir 2011 yılında takıma katılan ve 7 senedir Süper Lig’de forma giyen Boşnak yıldız Edin Visca’nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Edin Visca Başakşehir formasıyla çıktığı 351 maçta 100 gol attı ve 98 asist üretti.
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