Edin Visca'dan sürpriz sözleşme

06 Ekim 2020 Salı, 17:26

Medipol Başakşehir takım kaptanı Edin Visca ile nikah tazeledi. İstanbul ekibi Visca’nın bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2025 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Başakşehir 2011 yılında takıma katılan ve 7 senedir Süper Lig’de forma giyen Boşnak yıldız Edin Visca’nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Edin Visca Başakşehir formasıyla çıktığı 351 maçta 100 gol attı ve 98 asist üretti.