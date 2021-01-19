Edirne F Tipi Cezaevi’nde açlık grevindeki mahkumlara verilen sular idare tarafından geri alındı
Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan Hakan İnci ve arkadaşlarının açlık grevi sırasında idare tarafından 28 adet bir buçuk litrelik suyun kalan 5 litresi geri alındı.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan Hakan İnci ve arkadaşları hukuk sistemini protesto etmek için bir haftalık açlık grevi yaptı. Açlık grevine başlarlarken idare tarafından 28 adet bir buçuk litrelik su verildi. Sulardan geriye kalan 5 şişe, yapılan hücre aramasında “kantinde bir buçuk litre su satılmıyor” gerekçesiyle el konuldu. İnci ve arkadaşları “beslenme haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle savcılığı suç duyurusunda bulundu. Savcılık, “suç ve suç unsuruna rastlanılmadı” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
‘STOK OLMASIN’ DİYE ÇÖPE ATILDI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “kovuşturmaya yer yok” kararında cezaevi yönetiminin cevap dilekçesi de yer aldı. Cezaevi idaresi yazısında, “Hükümlü tutuklulara bir buçuk litrelik su satışı yapılmamakta olup, açlık grevi yapan hükümlü, tutuklulara beslenme rejimi doğrultusunda kurum tarafından bir buçuk litrelik su dağıtımı yapılmaktadır.
İdare tarafından verilen suların odada stok olarak bulundurulduğu tespit edildi. Stok oluşturulmasının önüne geçilmesi adına çöpe atılmak üzere odadan alındı” ifadeleri yer aldı.
Edirne F Tipi Cezaevi’nde yaşadığı sıkıntıları gazetemize yazan İnci, “Kendi verdikleri suyu geri almalarını hangi mantıkla açıklayabilirler. İşlerini güçlerini bırakıp içtiğimiz sularla uğraşıyorlar. Hapishane içerisinde hapishane yaratıyorlar. Bu meseleyi hukuki yollardan çözmeye çalıştık fakat olmadı. Görünen o ki hukuk yolları bizlere kapalı” dedi.
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