Edirne İl Genel Meclisi’nde Trakya’da tarımı bitirebilecek bir adım

14 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu raporu onaylarsa tarım alanlarında büyük hayvancılık tesisleri kurmanın önü açılacak. Edirne İl Genel Meclisi ağustos ayı meclis toplantısı geçen günlerde gerçekleşti.

Toplantı gündemine gelen teklif raporda “1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı notlarına” ilaveler yapılması istendi. Hayvancılık amaçlı yatırımlara yönelik yoğun bir talep olduğu belirtilen raporda “Edirne İli Çevre Düzeni Planı’nın hayvancılık amaçlı yatırımlara yönelik yapılaşma koşullarına ait plan hükümleri yatırımcıların istedikleri yatırımları yapmaları yönünde zaman ve ekonomik anlamda engel teşkil etmektedir” denildi.

Raporda bölgenin “Küçükbaş ve Büyükbaş damızlık üretim merkezi” olma durumunun da dikkate alındığı ifade edilerek “hayvancılık tesislerinin ihtiyacı olan alan büyüklüklerinde tesislerin kolayca yapımını sağlamak amacı” vurgulandı. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması kararlaştırıldı.

‘DENETLEME YETKİSİ ELLERİNDEN ALINACAK’

Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Aysu söz konusu raporla ilgili olarak olarak “Bölgenin yaklaşık yüzde 80’e yakın toprakları 1., 2., 3. sınıf tarım topraklarından oluşmaktadır. Bu önemli özelliği, Çevre Düzeni Planının ana konseptinin oluşturulmasında öncelik taşımaktadır.

Bu konsepte bağlı olarak tarım alanlarının kullanımında tarımsal faaliyetlerin gereksinme duyacağı kapalı alan 500 m2 olarak, niteliği sınırlı olan alanlarda ise 1000 m2 olarak belirlenmiştir.

Özellikle hayvancılıkla uğraşılacak alanlarda hayvanlar için sundurma niteliğinde düzenlemeler yapılabilmektedir. Bunun dışında büyük çaplı hayvancılıkla ilgili yatırımlar için de imar planı yapma olanağı da verilmiştir.

Bu notlar yukarıda komisyonun tanımladığı zaman ve ekonomik engel oluşturmamaktadır” dedi.

Aysu, plana not eklenmesi talebine ilişkin “Planlama mekanizmasında yer alan kamunun denetleme yetkisi ellerinden alınacak. Tarım topraklarının üretimden düşürülmesine ve çevre kirliliğinin kontrol edilememesine neden olacak” diye konuştu.

‘8 BİN 400 YILLIK GEÇMİŞİ VAR’

Trakya Üniversitesi’nin eski Rektörü Prof. Dr. Osman İnci ise “Trakya’da tarımın 8 bin 400 yıllık geçmişi var. Ülkede ayçiçeğinin yüzde 63’ü, pirincin yüzde 44’ü, kanolanın yüzde 70’i, buğdayın yüzde 10’u bu topraklarından üretilmektedir. Trakya Alt Bölge, Ergene Havzası Çevre Düzeni planı bir koruma planıdır.

Söz konusu karar ile tarım topraklarına denetimsiz ve sınırsız metrekarede hayvancılık amaçlı kapalı yapılar yapılacak” dedi.

Tarım arazilerinde neden hayvancılık yapılacağını soran İnci, özetle şöyle konuştu: “Üst sınır yok, kaç metrekare kapalı alan yapılacak, nasıl yapılacak, çevre kirliliği nasıl önlenecek bilinmiyor. Bazı kişi veya kişilerin özel istemlerine göre kararlar çıkacak. Bu gerçekleşirse Trakya tarım arazileri kevgire döner, tarım arazisinde hayvancılık olur mu?”