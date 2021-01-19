Edirne'de tarihi müftülük binası yandı

Edirn'de tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı. Alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

DHA
19 Ocak 2021 Salı, 07:26
Edirne'de tarihi müftülük binası yandı
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Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasında alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi. 
Edirne'de tarihi 'Böcek Mektebi' olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.


 


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