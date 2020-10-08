Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak

İstanbul'da metrobüsü kullananlar dikkat! Yenileme ve genişletme çalışmaları kapsamında Edirnekapı metrobüs durağı bu hafta sonu Beylikdüzü istikametine doğru, bir sonraki hafta sonu ise Söğütlüçeşme istikametine doğru kapatılacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2020 Perşembe, 12:24
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi), 44 istasyonlu ve günlük bir milyona yakın yolcu taşıyan metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğunu azaltmak, engelli erişimini sağlamak amacıyla, istasyonları yeniliyor.

Edirnekapı durağı, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için 9 Ekim Cuma 00.00‘dan 12 Ekim Pazartesi saat 05.00‘e kadar Beylikdüzü istikametine doğru kapatılacak. Durak 16 Ekim Cuma saat 00.00‘dan 19 Ekim Pazartesi saat 05.00‘e kadar da Söğütlüçeşme istikametine doğru kapatılacak.

Bu hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek. Bir sonraki hafta sonu Söğütlüçeşme istikameti kapatılacağından, bu yöne gitmek isteyen İstanbullular, bir önceki veya bir sonraki istasyondan iniş veya biniş yapabilecek.


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