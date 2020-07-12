Edith Wharton ve kız kardeşlik!
Mütevazı dükkânlarında çalışarak yaşama tutunmaya çalışan iki kardeş Ann Eliza ve Evelina Bunner’ın öyküsü çevresinde gelişen İki Kız Kardeş’te, Amerikan edebiyatının klasikleşmiş yazarlarından Edith Wharton, 20. yüzyıl başlarındaki Amerika’nın yoksul çevrelerine bir pencere açıyor.
İki Kız Kardeş’te, Amerikan edebiyatının klasikleşmiş
yazarlarından Edith Wharton, 20. yüzyıl
başlarındaki Amerika’nın yoksul çevrelerine bir pencere açıyor.
Ann
Eliza ve Evelina Bunner, mütevazı dükkânlarında çalışarak yaşama tutunmaya
çalışan iki kardeştir. Birbirinin aynı renksiz geçen günleri, satın aldıkları
bir saatle birlikte bambaşka bir yöne çevrilir.
Alman
göçmeni olan saat ustası Ramy, iki kardeşin hayatlarını altüst edecek, kaçınılmaz
ve trajik bir sonun temellerini atacaktır.
Amerika’nın
kent yaşamının ve toplum düzeninin fon oluşturduğu bu küçük roman,
başkahramanları dışında çizdiği yan karakterlerle de klasik edebiyatın önemli
örneklerinden biri sayılıyor.
İki
Kız Kardeş’te fedakâr davranışın ironik bir şekilde trajediyle sonuçlanmasını
işleyen Edith Wharton bir zamanlar, “Hayat, soyut ilkelerle ilgili değildir
ancak kader, eski geleneklere, eski inançlara, eski trajedilere ve eski
hatalara verdiğimiz tavizler ve zavallı uzlaşmaların birbirinin arkasından
gelmesidir,” diye yazmıştı.
EDITH WHARTON: 24 Ocak 1862’de New York’ta, Amerika’nın
üst sınıfına mensup varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Aile, 1866
yılında yurtdışına yerleşme kararı aldıysa da Edith’in çocukluğu Newport ve
Manhattan arasında geçti.
Evde
Avrupalı mürebbiyelerden özel dersler aldı, yabancı diller öğrendi. 14
yaşındayken ilk novellası Fast and Loose’u (Hızlı ve Düşüncesiz) David Olivieri
mahlasıyla yazdı. Bir yandan yazdığı şiirleri Atlantic Monthly dergisine
gönderiyordu.
1885’te
istemeyerek kendisinden on iki yaş büyük, Bostonlu bankacı Edward “Teddy”
Wharton ile evlendi. Wharton aile yaşantısının yaşattığı mutsuzluklardan
uzaklaşması için yazmaya teşvik edildi.
1899
yılında ilk öykü derlemesi The Greater Inclination’ı (Aslolan Temayül), 1902’de
Valley of Decision (Karar Vadisi) adlı ilk romanını yayımladı. 1905 yılında
Keyif Evi yayımlandı.
Wharton,
1907-1911 yılları arasında “hayatının aşkı” olduğunu söylediği Amerikalı
gazeteci Morton Fullerton ile gizli bir aşk yaşadı. 1911 yılında “kış kitabım”
dediği Ethan Frome’u yayımladı. 1910 itibariyle hayatının çoğunu geçireceği
Avrupa’ya temelli olarak yerleşti.
1913
yılında Wharton’dan boşandı. Paris’teki dairesinde genç yazarları ağırladı.
Henry James, Walter Berry ve Bernard Berenson gibi isimler konuğu oldu.
Birinci
Dünya Savaşı sırasında etkin bir şekilde faaliyet gösterdi, Fransa’dan Légion
d’honneur aldı. The Marne (1918) romanında Birleşik Devletler’in Fransa’nın
imdadına koşmakta gecikmesini eleştirdi.
1920
yılında Masumiyet Çağı’nı yayımladı ve bu kitapla Pulitzer Ödülü’nü kazandı.
Wharton
uzun edebiyat yaşantısına pek çok roman, öykü derlemesi, anı ve seyahatname
sığdırdı; kitaplarından bazıları hayattayken filme uyarlandı.
1937
yılında kalp yetmezliği sonucu St. Brise’de hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine
Versailles’daki Cimetière des Gonards mezarlığında dostu Walter Berry’nin
yanına gömüldü.
Wharton
yaşamının çoğunu Avrupa’da geçirdiyse de, romanlarında Amerika’daki toplumsal
ve bireysel gerilimlere, eski aileler ve “sonradan görme”ler arasındaki çatışmaya
odaklanmıştır.
İki Kız Kardeş / Edith Wharton / Çeviren: İlknur Özdemir / Kırmızı Kedi Yayınevi / 130 s.
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