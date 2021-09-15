Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İHA
15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:29
Edremit'teki kanlı baskında yeni gelişme
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Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Bent Deresi civarında besi çiftliğinde Muharrem Güler (51), silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Muharrem Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlık ekipler, cinayetle ilgili şüpheli görülen 6 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edilen 6 şüphelinin 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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