Edward Abbey’den ibretlik bir savunu
Doğa ve yaşam savunusunu tüm yapıtlarının ana teması kılan Edward Abbey'in, 1970'lerde yükselişe geçen çevre mücadelesine ilham ve selam veren ibretlik yapıtı Sabotaj Çetesi; zengin ayrıntılarla ve özgün bir mizah duygusuyla dolu bir roman.
Maden şirketlerinin, yol çalışmalarının, köprülerin, reklam tabelalarının, devasa barajların ve her tür endüstriyel saldırganlığın Amerikan doğasında ve doğal yaşamında açtığı yaralar, çevreyi geri döndürülemez bir yıkıma sürüklemekte, eşsiz güzellikleriyle derin kanyonlar, ıssız çöller ve gürüldeyen berrak nehirler hızla yok edilmektedir. Ancak kader, dört uçarı doğa âşığını bu gidişata şiddet yoluyla son verecek, yıkımın sorumlularına korkulu düşler gördürecek gizli bir eko-direniş örgütünde bir araya getirir: Sabotaj Çetesi gözünü budaktan sakınmayacaktır. Doğa ve yaşam savunusunu tüm yapıtlarının ana teması kılan Edward Abbey'in, 1970'lerde yükselişe geçen çevre mücadelesine ilham ve selam veren ibretlik yapıtı Sabotaj Çetesi; zengin ayrıntılarla ve özgün bir mizah duygusuyla dolu bir roman.
Sabotaj Çetesi / Edward Abbey / Çev.: Nuray Önoğlu / Sel Yay. / 399 s.
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