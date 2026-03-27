'MHP’ye sızan ajan' paylaşımları gündem olmuştu! MHP'li İzzet Ulvi Yönter istifa etti

27.03.2026 22:20:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı. Yönter’in istifası, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı ve “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadeleriyle istifasını duyurdu.

İSTİFA DUYURUDU “MHP’YE SIZAN AJAN” İFADELERİ SONRASI GELDİ

Yönter’in istifası, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı ve “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından geldi. Söz konusu paylaşımda Yönter, hedef aldığı kişi ya da kişilere yönelik sert ifadeler kullanmış, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” demişti.

PAYLAŞIMA PARTİ İÇİNDEN İSİMLER DESTEK VERMİŞTİ

Paylaşımın ardından MHP’li birçok isimden benzer sertlikte destek mesajları geldi. Parti yöneticileri “sızıntı”, “ihanet” ve “fitne” vurgulu açıklamalar yaparken, tartışmanın kime yönelik olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bu sözlerin Bahçeli'nin danışmanı Eyyup Yıldız'a söylendiği, iddialar arasında yer aldı. Yönter'in bir sonraki paylaşımında "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır" ifadeleri de dikkat çekti.

MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Engin Akyüz’ün yanı sıra MYK üyeleri Tamer Çakıroğlu, Necmi Yıldırım, Şahin Gürz ve Nevzat Ünlütürk de sosyal medya üzerinden Yönter’e destek veren paylaşımlarda bulunmuştu.

JET İSTİFA

Sert ifadelerinin ardından Yönter, paylaşımından kısa bir süre sonra istifa ettiğini duyurdu. Yine X hesabından paylaşım yapan Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim” ifadelerini kullandı.

EYYUP YILDIZ'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Eyyup Yıldız bugün “Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz” paylaşımı yapmıştı.

Yıldız sosyal medya hesabından, "Söz çoktur, hakikat az… İnsanı yücelten, söylediği değil; yaşadığıdır. Nefsini terbiye edemeyen, başkasına nasihatle yol gösteremez. Biz, söze değil hâle bakarız. Doğru olanın, dosdoğru duranların yanında olmayı tercih ederiz. Rabbim; kalbiyle dili bir olanlardan eylesin…" sözleriyle cuma mesajı yayınlamıştı…

İlgili Haberler

MHP’de ‘ajan’ çatlağı: Yönter’in sert sözleri partide tartışma yarattı
MHP’de ‘ajan’ çatlağı: Yönter’in sert sözleri partide tartışma yarattı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in “MHP’ye sızan ajan” ifadeleriyle yaptığı paylaşım gündem oldu. Mesajın ardından partili isimlerden art arda destek açıklamaları geldi.
Bahçeli'nin yardımcısı Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Sedat Peker dönüyor mu?
Bahçeli'nin yardımcısı Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Sedat Peker dönüyor mu? MHP'li İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Sedat Peker'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yönter paylaşımında "Az kaldı. Bu kavgada kim yürüdü, kim döndü. Efsanemiz okunmaya az kaldı" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada "Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker Türkiye'ye mi dönüyor?" sorusu gündem oldu.
Tehdit gibi sözler! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'i 'etiketleyip' hakaretler yağdırdı: 'Senden hiçbir halt olmaz, sonun geldi'
Tehdit gibi sözler! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'i 'etiketleyip' hakaretler yağdırdı: 'Senden hiçbir halt olmaz, sonun geldi' MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya platformu X üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Yönter, Özel’i “iftira ve asılsız iddialara sarılmakla” suçlayarak, “Senden hiçbir halt olmaz, sonun geldi; siyasetin yüz karası olarak anılacaksın” ifadelerini kullandı.