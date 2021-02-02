Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, hakkındaki iddiaları cevapladı

02 Şubat 2021 Salı, 12:10

Efeler Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nın birinci oturumu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında 1 Şubat Pazartesi günü Nevzat Biçer Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda görüşülen 14 gündem maddesi ve 1 gündem dışı madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Meclis toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şahsı ve ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialara tek tek cevap verdi.

“Bu konuşmayı yapmak istemezdim ama ne yazık ki bir yıla yakın bir süreç içerisinde tarafıma, oğluma, kardeşime, aileme karşı organize bir şekilde ithamlar, iftiralar ve yalan haberler ortaya kondu” diyen Başkan Atay’ın madde madde tüm iddialara cevap verdiği açıklaması şöyle:

“Saygı Değer Efeler Halkı; bu konuşmayı yapmak istemezdim ama ne yazık ki bir yıla yakın bir süreç içerisinde tarafıma, oğluma, kardeşime, aileme karşı organize bir şekilde ithamlar, iftiralar ve yalan haberler ortaya kondu. Huzurunuzda tek tek açıklayacağım.

"OĞLUM EYMEN ATAY İLE İLGİLİ"

Eymen Atay Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezundur. Avukatlık yapmaktadır. İngiltere’de dil okulunda eğitim aldı ve döndü. Bunu bilginize sunmak istiyorum. Oğlumun Efeler Belediyesi’nde makam odası olduğu iddia edildi. Bu iddiada bulunan kişi, bunu ispatlamazsa şerefsizdir.

Oğlumla ilgili olarak Efeler Belediyesi’nde İmar Müdürlüğü koridorlarında dolaştığına dair yalan haberde bulundular. İmar Müdürü’ne soruyorum; Benim oğlum, Avukat Eymen Atay, tek bir kez bile İmar Müdürünün odasına veya müdürlüğünün kullandığı odalara geldi mi? Bu haberi yapan da haindir, alçaktır, namussuzdur.

"EFELERSPOR KULÜBÜ’NÜN BAŞKANI BENİM"

Efelerspor’u oğlum için kurmuşum. Oğlum Efelerspor Kulübünün sekreteriymiş. Efelerspor Kulübü Derneği Başkanı benim. Geçen yıl şampiyon oldu, eğer amatör maçlar oynanırsa bu sene de şampiyon olacaktır. Efelerspor Kulübü’nü kurma nedenim, Efeler Aydın’ın en büyük ilçesi, bir tane bile profesyonel spor kulübü yok. Süper Lige kadar hedeflerimiz var fakat bunu dökme su ile yapamazsınız. Altyapısını gerçekleştirmeniz lazım. Altyapısını da gerçekleştirdik. Gençlerbirliği Altyapı Koordinatörü Seçkin Bey 10 gün içinde Efelerspor’un altyapı koordinasyonunu gerçekleştirdi.

Şu anda Efelerspor’da 202 çocuk futbol okuluna gidiyor. 32 tanesi lisanslı oyuncu, diğer 170 çocuğumuz Efelerspor Kulübü’nün altyapısında çalışmalarını sürdürüyor. Süper Amatör Ligteki Teknik Direktörlerimiz haricinde 4 Antrenörümüz 170 çocuğumuzla ilgileniyor ve 170 çocuğumuz 14 ü kız çocuğudur. Anneleri babaları çocuklarını bizim kulübümüzün antrenmanlarına getiriyorlar. Yalnız futbolda da değil, Atletizm satranç ve briçte de sporcularımız var.

202 çocuğun futbola olan isteklerini karşılamak ve yeteneklerini ortaya çıkarma konusunda çaba harcadığı için, işinden zaman ayırarak bu konuda büyük çabalar gösterdiği için, oğlum Avukat Eymen Atay’a teşekkür ederim.

"KARDEŞİM ERALP ATAY İLE İLGİLİ"

Kardeşim Eralp Atay 30 yıllık doktor.

DSİ’ de kurum hekimiydi. 2 dönem Aydın Tabip Odası Başkanlığı yaptı. 2 yıl da Türk Tabipleri Birliği’nin genel yönetiminde bulundu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Aydın Şube Kurucu Başkanıdır. Galatasaraylılar Derneğinin de kurucu başkanıdır. Liyakata uygun değilse gereğini yapacağım dedim, liyakata uygundur dediniz. Çok teşekkür ederim.

"3 MÜDÜRLÜKTEN 3 AYRI MAAŞ ALMIYOR ALAMAZ "

3 tane müdürlük vermişim, doğru. Sanki benim kardeşimin 3 ayrı müdürlükten, 3 ayrı maaş aldığı iddiasındalar. Halbuki Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden aldığı ücret var, diğer müdürlüklerden alamaz, yasal değil. Aldığı iddiasındalar. İtibarsızlaştırmak istiyorlar, kardeşimi ve oğlumu başka birileriyle kıyaslamak istiyorlar.

Mezarlıklar Müdürlüğü’ne verdim kardeşimi. Yolsuzluklar vardı. Suç duyuruları elimde. İnsanların ifadeleri burada.

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden para aldı deniliyor. Hukuk İşlerine verdim kardeşimi. 3 dosyada dava açma süresi geçmiş, 2 dosyada da temyiz süreleri geçirilmiş. 3 avukatın bilgisayarları farklı, hepsinin tebligatı diğer kişiden gelen tebligatı görmüyor. 20 gün izin alınsa, bu 20 gün içerisinde, onu diğer arkadaşları görmediği için bir sürü hak düşürücü şeyler ortaya çıkacak. Bunları düzenledik. Hepsini gerçekleştirdik. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde belirli bir süre görev yaparsa, Hukuk İşleri Müdürü belirli bir ücret alıyor.

Kardeşim de Hukuk İşleri Müdürlüğü yaptı, 1 yıllık görev süresinde olduğu için Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden 6 bin 244 lira 25 kuruş aldı. Eralp Atay bu parayı elini bile sürmeden Aralık ayında Efeler Belediyesi’ne hibe etti. (Aralık ayının makbuzunu gösterdi.)

Birilerinden korktuğumuz için bunu yapmadık. Aileden gelen ahlak ve namus nedeniyle yaptık.

Kardeşim Eralp Atay’a da çok teşekkür ederim. Sağolsun. Namusuyla gazetecilik yapan, kalemini satmayan, iftira atmayan tüm gazeteci arkadaşlarımı saygı ile anıyorum. Namusundan, şerefinden, şüphelendiğim insanlar elbette var.

MUHARREM İNCE’NİN PARTİSİ İLE İLGİLİ

Muharrem İnce’nin partisine katılıyor yazıldı.

Ne Muharrem İnce ile görüştüm, ne o kuruldan bir kişi ile görüştüm, kimse ile görüşmedim. M harfi bile geçmedi nasıl böyle bir şey yazabilirsin, bu sahtekarlık, namussuzluk, şerefsizliktir. Bir yıldır susuyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak; kim ne derse 10 katı karşılığını alacak.

"EVİMLE İLGİLİ"

Armada’da aldığı eve, ‘Çeşme’deki yazlığına gelecek sıra’ deniliyormuş. Çeşmede ne benim ne sülalemin bir metrekare yeri yoktur. Çeşme’deki evi yaz aylarında kiralıyorum. Belediye Başkanı seçildikten 4 ay sonra, Armada’daki evi almak zorunda kaldım. Belediye meclis üyesi arkadaşlarıma hangi bankadan ne kadar kredi kullanarak aldığımı da açıkladım, bana hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ben cam gibi şeffafım, kimseden korkmam!”