Efeler Belediyesi başardı: 52 bin öğrenciye online ders

29 Eylül 2020 Salı, 15:26

Efeler'deki 52 bin, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrencilere ücretsiz olarak sunulacak olan dijital eğitim platformunun içeriğinde video ders anlatımları, online deneme sınavları ve online kitaplar yer alacak. Efelerli öğrenciler, 'Efeders.tv' dijital eğitim platformuna ücretsiz olarak dağıtılacak şifrelerle ulaşabilecekler. Belediye ayrıca bilgisayarı olmayan öğrencilere mahallelerde sınıf açacak.

ÖĞRENCİLER GELECEĞİMİZ

Dijital platformun tanıtımını yapan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 52 bin çocuğun eğitime ulaşmasına yardımcı olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Atay," Pazartesiden itibaren bütün öğrencilerimize, 52 bin öğrencimize bu şifreleri dağıtacağız. Onların online eğitimle öğrenmeden geri kalmamalarını sağlayacak bir dijital platform yaptık. Çünkü onların her şeyi öğrenme, bilgilerini artırma zorunlulukları var. Sadece bir alanda değil her alanda ülkemizi en başarılı ülkeler arasına sokmaları için bilgilenmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Bize düşen görev de onlara bilgilenmelerini sağlayacak altyapıyı gerçekleştirmek. Bunu gerçekleştirmek için bu projeyi yaptık. Evinde bilgisayar, internet olan çocuklarımız verdiğimiz şifreyle girecek ve buradan gereken eğitimsel yararlanmalarını sağlayacağız. Evinde interneti, bilgisayarı olmayanlar var. Televizyonu bile olmayan insanlar var. Onları da düşündük. Ekonomik durumu zor olan arkadaşlarımızın mahallelerine sınıf yaptık. Görevlilerimizin nezaretinde öğrencilerimiz gelecek ve derslerine çalışacaklar. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerde de aynı sistemi gerçekleştireceğiz. Hem bilgisayar hem de internet ağı vererek şifreyle çocukların derslerini yapmasını sağlayacağız" dedi.

ENGEL OLDULAR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, Türkiye’de sorunlaırın başında eğitimin geldiğini söyledi. Seyit Torun," Maalesef bu hükümet 18 yıldır ülkeyi yönetirken 15 kez eğitim sistemini değiştirdi. Bakanlar tek kişinin atadığı bakanlar ama maalesef her yıl değişen eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Böyle bir yapının bu ülkeye bir faydası olmadığı da bir gerçek. Görülüyor ki 18 yıldır bunu çözemeyen bu yapı maalesef koronavirüs tehdidinin oluştuğu her birimizin etkilendiği bu süreçte de eğitim sorununa gerekli çözümü getirmedi. Mart ayından bu yana izlediğimiz bu süreçte hala eksikleri var, hala tamamlanması gereken birçok konu var. Mazeretin arkasına sığınarak olay tespiti yapıyorlar. Bunu biz yapacağız biz muhalefetiz. O değerlendirmeyi bizim yapmamız lazım. Sizin çözüm üretmeniz lazım. Çözüm üretmesi gerekenler maalesef vatandaşa başvuruyor. Covid-19’un bizi tehdit ettiği günlerde hepinizin bildiği gibi belediyelerimiz imkanı olmayan vatandaşlarımıza ulaşmak için belli çalışmalar içerisine girdiler ama hemen engellendiler. Hemen yasaklar koydular, ertesi gün vatandaşa IBAN numarası gönderdiler. Belediyelerimizin de vatandaşımızın o anki yaşanan sorunların çözümü için önünü kestiler" diye konuştu.

'HALKIN GÜNDEMİNDEN UZAKLAR'

Hizmet yapmak isteyen belediyelerin önünün kesildiğini belirten Torun," Bazı ilçe ve illerimizde okulların dezenfekte edilmesine izin verilmedi. Maske dağıtılmasına izin verilmedi. Online eğitime izin verilmedi. Hem yapamayacaksınız, hem sorunu çözemeyeceksiniz hem de verilmesi gereken katkıyı engelleyeceksiniz. Zora düştüğünüzde aynı gemideyiz ama çözüm üretmeye geldiğimizde maalesef bizi ayrıştıran bir anlayışla karşı karşıyayız. AKP Genel Başkanı Erdoğan konuşmasında şöyle demişti “İstişare etmek, farklı fikirlere kulak vermek gerekir. Biz istişareye önem verdik.” Yani aklımızla herhâlde alay ediyor. Bırakın bizimle farklı düşüncelerle kendisine muhalefet olarak istişare etmeyi artık kendi yakınlarıyla dahi istişare etmiyor. Dar bir çevresi var. Sarayda belli bir kitlesi var her dediğine evet diyen, asla hiçbir şeye itiraz etmeyen. Onlar da saraydan bu ülkenin gerçeğini göremiyor. O lüksün ve saltanatın içerisinde halkın gerçeğinden, halkın gündeminden uzaklar ve çözüm üretemiyorlar" diyerek başarısız olduklarını anlattı.