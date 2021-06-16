Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Enes Atlı'yı transfer etti
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, smaçör Enes Atlı’yı kadrosuna dahil ettilerini açıkladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 25 yaşındaki smaçör Enes Atlı’yı kadrosuna dahil etti.
Altekma Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Ziraat Bankası altyapısından yetişen ve geçen sezonu Haliliye Belediyespor’da kiralık geçiren 2,01 metre boyundaki smaçör, Enes Atlı'nın transfer edildiği belirtildi.
Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik ise Enes Atlı'nın Altekma ailesine faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Milli takım formasını da giymiş genç oyuncu yeni sezonda gücümüze güç katacak. Takım ruhuyla savaşan, 'Son topa kadar' sloganımıza katkı koyacak düzeyde mücadeleci bir oyuncu olan Enes’e 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
- 'Süre dolmak üzere' dedi, uyardı
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Mahkeme marina kararını verdi
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Soma'da 'adalet' gelmedi
- Eski eşini sakat bırakan sanık: Çıkınca rahat bıkacağım
- Fitch, Türkiye'nin dolar ve büyüme beklentisini açıkladı
- AİHM'den, Erdoğan'a hakaret kararı
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi