Efeler'de karakılçık buğdayının ilk hasadı
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediyesi’nin kendi arazisinde toprakla buluşturduğu karakılçık buğdayının ilk hasadını yaptı.
Efeler Belediyesi’nin atıl durumdaki tarım arazilerini üretime açan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Işıklı Mahallesi’nde bulunan 10 dönüm arazide karakılçık buğdayı yetiştirerek, gerçekleştirdiği ilk hasatta yaklaşık 2,5 ton verim elde etti.
Hasadı gerçekleşen karakılçık buğdayının bir kısmının tohum olarak ayrıldığını ifade eden Başkan Atay, şu açıklamalarda bulundu:
“Geçen yıl Kasım ayında toprakla buluşturduğumuz karakılçık buğdaylarımızın hasadını gerçekleştirdik. 10 dönüm araziden 2,5 ton verim aldık. Bunların bir kısmını yeni sezonda toprakla buluşturmak için tohum olarak ayırdık, kalanını ise öğüttürüp un haline getiriyoruz. Bu unlardan da karakılçık buğday ekmeği yaptırıp, çok yakın zamanda Efe Bakkalımızda satışa sunacağız.”
KARAKILÇIK BUĞDAYI EKMEĞİ EFE BAKKAL’DA VATANDAŞLA BULUŞACAK
Karakılçık buğday ekmeğinin glüten oranının çok düşük olduğuna da değinen Başkan Atay, “Elde edeceğimiz ekmeklerin besin değeri çok yüksek olacak. Karakılçık buğdayı potasyum ve fosfor açısından da çok zengin bir buğday çeşididir. A,E,K ve C vitaminleri, demir, lif ve protein oranı da oldukça yüksektir. Böylesine zengin bir besini Efelerli vatandaşlarımızla buluşturacağımız, Efe Bakkalımızda onların tüketimine sunacağımız için çok mutlu ve heyecanlıyız.” diye konuştu.
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