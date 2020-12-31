Efeler'de olası deprem hazırlığı

31 Aralık 2020 Perşembe, 09:58

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla olası bir depremde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için farklı boyutlarda 105 adet çadır alındı. Söz konusu çadırlar, Efeler Belediyesi Tepecik Şantiyesi’nde düzenlenen törende tanıtıldı.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN HERŞEYİ YAPIYORUZ”

“Olası bir depremde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için aldığımız çadırlarımızı umarım hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız” diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bilim insanlarının söylediğine göre Efeler ilçemizi etkileyen bir depremin kaçınılmaz olduğuyla ilgili bir görüş birliği var. Bu konuda bize düşen görevler var. Birlik ve dayanışma içerisinde en az zararla deprem gerçeğini atlatmayı amaçlıyoruz. Hem depremden en az hasarla çıkabilmemiz hem de depremden sonra vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşantılarını sürdürebilmeleri konusunda her türlü aracı almamız için, belediye meclisimiz oy birliği ile kararlar aldı. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin bu duyarlı davranışları nedeniyle tüm belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“DEPREM KOMİSYONU KURDUK”

İzmir depreminin ardından Efeler ilçesini de etkileyen ciddi bir depremin olacağıyla ilgili yapılan bilimsel açıklamalardan sonra harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Efeler’de geniş kapsamlı bir deprem çalıştayı gerçekleştirdik. Bu çalıştayda depreme hazırlık konusunda fikri olan herkes düşüncesini aktardı. Çalıştaydan çıkan karar doğrultusunda da bir komisyon kuruldu. Komisyonumuz çalışmalarına devam ediyor. Efeler ilçesindeki binaların 4’te 3’ü deprem yönetmeliğinden önce yapılmış binalar. Bu binaların dayanıklılığıyla ilgili sorunlarımız var. Bu sorunları da çözerek insanlarımızın yaşantılarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca olası bir depremde kullanılmak üzere biri modern iki adet araç ve yeni aletler alacağız. Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Herkesin de bu konuda duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Aldığımız çadırları da bir gün bile kullanmak zorunda kalmamayı diliyorum.”

Başkan Atay konuşmasının sonunda EFAK ekibinin İzmir depreminde iki kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardıklarını hatırlatarak, ekibi alkışladı.

Konuşmalarının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, davetlilerle birlikte çadırları inceledi.

“ÇADIRLAR YANMAZ VE SU GEÇİRMEZ”

Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Hanife Munglay da çadırların özellikleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla alınan, 50 adet 9 metrekarelik, 50 adet 12 metrekarelik olmak üzere toplam 100 adet çadır barınma amaçlı olarak, 5 adet 70 metrekarelik çadır ise yiyecek-içecek ve malzeme depolanması, dağıtımı gibi amaçlarla kullanılmak üzere satın alınmıştır. Çadırlarımızın tavanları, yan duvarları, taban ve efektleri su geçirmez ve aleve dayanıklıdır. Çadırlarımızın giriş kapısının yan duvarlarında aleve dayanıklı kumaş takviyeli bir adet baca deliği bulunmaktadır. Yani afetzede vatandaşlarımız çadırlarında gönül rahatlığıyla soba da kullanabileceklerdir.”