Efeler'de sağlık çalışanlarının anısı yaşayacak

21 Mayıs 2021 Cuma, 08:15

Pandemi su¨resince hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarının anısına, Efeler Belediyesi tarafından bin adet fidan bağışlanacak.



Kuşadası Yaylaköy’de bulunan arazide, Efeler Belediyesi’nin fidanları ile hatıra ormanı oluşturulacak.



Törende konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları için ne yapsak az kalır. Aylarca ailelerini görmeden, vatandaşları bu hastalıktan, bu illetten kurtarabilmek için cansiperane çalıştılar. Tu¨m sağlık çalışanlarımıza teşekku¨r ediyoruz. Bu protokolu¨n bir başlangıç olmasını diliyorum. Tabip odası ve sağlık çalışanları ile daha birçok projede birlikte olmayı umut ediyorum” diye konuştu.