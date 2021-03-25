Efeler'de tiyatro şöleni
Aydın'da Efeler Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Efeler Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Efeler TV üzerinden kültür ve sanat etkinliklerini çevrimiçi olarak sürdürüyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla Efeler TV; Çocuk tiyatrolarından "Deniz ile Dinozor" 26 Mart Cuma günü saat 19.00’da, "Merhaba Gölgem" 27 Mart cumartesi günü saat 16.00’da, "Zebra Müzikali" 27 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de çocuklarla buluşacak.
"Seni Unutmak İstemedim ki" adlı yetişkin oyunu ise 27 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Efeler TV izleyicileri ile buluşacak.
“SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ”
Koronavirüs salgını nedeniyle kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdürmek zorunda kaldıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şunları söyledi:
“Gönül isterdi ki tıpkı salgından önceki günlerde olduğu gibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde de tiyatro emekçilerini Efelerimizde ağırlayabilelim ve vatandaşlarımıza canlı bir deneyim yaşatabilelim. Pandemi dönemine rağmen, Efeler halkımızı sanatla buluşturmaya devam ettik, kültür ve sanat etkinliklerimize ‘dur’ demedik. Online olarak Efeler halkını tiyatro oyunları, belgeseller ve konserlerle buluşturuyoruz. Ayrıca Efeler Belediyemizin Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, genç ve yetişkin grupları olarak çalışmalarına kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kaldığı yerden başladı. Oyuncularımız, yeniden sahnelerden Efeler halkımızı kucaklamaya hazırlanıyor. Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Hayatımızı renklendiren tiyatro emekçilerine teşekkür ederiz. Tüm tiyatro emekçilerinin ve vatandaşlarımızın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum.”
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