Buca'da Nazım Hikmet Parkı'na saldırı

24 Mart 2021 Çarşamba, 19:58

İzmir'in Buca ilçesinde usta gazeteci merhum Bekir Coşkun'un heykeline zarar verilmesinin ardından bu kez de Nazım Hikmet Parkı saldırıya uğradı. Parktaki oyun ve oturma grupları kırılırken, Nazım Hikmet heykelinin önündeki mermerler söküldü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Bu vandallık bitsin artık" sözleriyle saldırılara tepki gösterdi.

Buca'da Yenigün Mahallesi'nde bulunan Nazım Hikmet Parkı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Oyun ve oturma gruplarına zarar verilirken, Nazım Hikmet Heykeli'nin ön kısmındaki mermerler söküldü. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Menderes Mahallesi'nde henüz açılışı bile yapılmayan Bekir Coşkun Heykeli'nin ardından yaşanan bu ikinci saldırıyı manidar bulduğunu söyledi.

"HİZMET AZMİMİZDEN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından 'Bu vandallık bitsin artık" başlığı ile açıklamalarda bulunan Başkan Kılıç şunları söyledi:

"Çocuklarımızın gelişimine destek sunmak için hizmette olan Yenigün Mahallesi Nazım Hikmet Parkı’ndaki oyun ve oturma gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildiğini üzülerek öğrendik. Hizmete açmayı planladığımız Bekir Coşkun Parkı’nda yer alan Bekir Coşkun heykeline yapılan saldırının ardından bu saldırının da yapılmasını ve zamanlamasını manidar buluyorum.

Sevgi kenti Buca’mızda artık bu tip vandallıklara ve kamu malına zarar verme olaylarına geçit vermemek için topyekün bir tavır içinde olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çünkü bu kent hepimizin, bu kentte hep birlikte yaşıyoruz. Daha öncede söylediğimiz gibi halkımıza özellikle de çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Buca sunma kararlılığımız bu menfur saldırılarla engellenmeye çalışılmak istense de, hizmet azmimiz ve kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğiz."