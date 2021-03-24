Bergama'da köy mallarının satışa çıkarılması yargıya taşındı

24 Mart 2021 Çarşamba, 16:29

Bütünşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesi'ne devredilen verimli tarım arazileri, AKP'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun önerisi ve AKP'li, MHP'li meclis üyelerinin oyları ile satışa çıkarıldı.



Yaklaşık 50 milyon TL değer biçilen, 832 dönüm büyüklüğündeki vakıf arazilerinin satış kararına köylülerin muhalefet partilerinin tepkisi yargıya taşındı. CHP ve İYİ Parti ilçe yöneticileri, Bergama Adliyesi'ne gelerek satış kararının iptali için İzmir İdare Mahkemesi'ne dava açtı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Çiftçi öncülüğünde açılan davaya İzmir Barosu Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu da müdahil oldu.



Muhtarlar ve köylülerin de destek verdiği adliye önündeki basın açıklamasında, “Bu kıymetli tarlalar bize köylünün emanetidir, satılamaz” yazılı pankart açıldı.

“BU SATMA SEVDASINDAN VAZGEÇ”

Çamköy Muhtarı Muammer Sezer, “Biz bu toprakların bekçisiyiz. Bu araziler satılamaz. Ben satarım deniyor, satamazsın kardeşim! Satamazsın! Bu döner, bu hoş bir şey değil. Bu dava için bize destek verenlere teşekkür ediyorum. Kazanacağımızdan eminim. Belediye başkanına buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın başkan bu satma sevdasından vazgeç” dedi.

Çitköy Muhtarı Zeki Boz ise “Bu tarlalar bize atalarımızdan emanet. Bu arazilerin kamunun elinden çıkıp, para babalarının malı olmasını istemiyoruz. Buraları köyümüzde çiftçilik yapan insanların hizmetine sunulsun. Haklı mücadelemizde bize kim destek oluyorsa onun elini tutuyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” görüşünü dile getirdi.

BİREYSEL DAVALAR DA AÇILACAK

CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ise atalardan emanet bu toprakların gelecek nesillere aktarılması için hukuki mücadele başlattılarını belirtirken, "Köylülerimiz de bireysel davalar açmak için hazırlanıyorlar. Konuyla ilgili hukukçu arkadaşlarımız yöre köylüsü ile bir araya gelecek” diye konuştu. İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Çiftçi ise, “Köylünün ata topraklarının satılmasını istemiyoruz. Sattırmamak için de elimizden geleni yapacağız. Bu konuda yasal mücadelemizi vereceğiz. Bugün meclis kararının iptali için ilk adımımızı atıyoruz” dedi.