Seferihisar'da JES tepkisi: Ağaçlar ve su kaynaklarını tehlikede
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Küçük Menderes Enerji Petrol Jeotermal Maden Elektrik Üretim Mühendislik ve İnşaat A.Ş tarafından kurulması planlanan Jeotermal Enerji Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED başvurusunda bulundu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek “Bu projeye şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Orhanlı köyü yakınlarına jeotermal enerji santralı için ruhsat verilmek istenmesine çevreciler ve yurttaşların aylardır direnişi sürerken bir itiraz da Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den geldi.
Yetişkin, JES projesinin Seferihisar’a nefes veren ağaçları, içme su kaynaklarını tehlike altına soktuğunun altını çizerek “Projenin hayata geçirilememesi için tüm haklarımızı kullanacağız. Yarın bilirkişi gelip alanda inceleme yapacak. Projeyle ilgili halkın hiçbir bilgisi yok. Orası tamamen organik bir köy. Organik pazarında adı olan bir bölge. Çiftçilerimiz, köylülerimiz üretiyor. O bölgede dünyaca ünlü erkence zeytini yetişiyor. O proje bu zeytinin popülasyonunu olumsuz anlamda etkileyecek. Köyden göçü engellemeye çalışıyoruz ama o insanlar tarım yapmazsa o köyden göç başlar. Ayrıca çevre kirliliği açısından sonuçları da olacaktır. Bize, ‘santrallerde geri dönüşüm yapıyoruz’ diyorlar. Bunu bize ispatlamaları lazım. Halka anlatmaları lazım. Ben yaptım oldu derelerse hukuki haklarımızı sonuna kullanacağız” ifadelerinde bulundu.
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