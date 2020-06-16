Efes Antik Kentine ziyaretçi kotası

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Helenistik ve Roma dönemlerinin görkemli şehri Efes, kapılarını açtı. Geçen yıllarda aynı anda 5 bin ziyaretçinin gezdiği Efes’in ziyaretçi sayısı, giriş bölümlerindeki turnikelerden takip edilecek. Antik çağın Anadolu başkenti olan ve tarihte nüfusu 200-250 bine ulaşmış Efes’in 650 üzerindeki ziyaretçileri sosyal mesafe kuralları uyarınca bekletilecek. Tüm ören yerlerinde olduğu gibi maskesiz ziyaretçi alınmıyor, girişte ateş ölçümü yapılıyor.

Hijyen kurallarının afiş, broşür ve zemin çıkartmalarıyla hatırlatıldığı kentte, sosyal mesafenin aşılması halinde güvenlik görevlileri ziyaretçileri uyarıyor.