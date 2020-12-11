"Efes elindeki maçı verdi"

11 Aralık 2020 Cuma, 09:34

THY EuroLeague'de Anadolu Efes, normal sezonun 13. maçında Valencia Basket'e deplasmanda 76-74 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan temsilcimizin baş antrenörü Ergin Ataman, son bölümde basit top kaybı yaptıklarını ve bunun da mağlubiyeti tetiklediğini ifade etti.

Ataman, “İki takım için de iniş çıkışlı bir maç oldu. İlk ve üçüncü çeyreklerde çok iyi oynadık, fakat son 3-4 dakikada maç bizim elimizdeyken çok kolay bir top kaybı yaptık. Potaya gitme konusunda başarılı olamadık. Serbest atışı kaçırdık, normal. Onlar da son şutu soktu ve kazandı. Valencia‘yı tebrik ederim.” ifadelerini kullandı.