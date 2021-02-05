Efes'in Barcelona zaferi

Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında maçı başından sonuna dek önde götürdü ve salondan 88-86'lık skorla galip ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 22:04
Efes'in Barcelona zaferi
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Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında maçı başından sonuna dek önde götürdü ve salondan 88-86'lık skorla galip ayrıldı. Hem savunmada hem de hücumda rakibine büyük üstünlük kuran Ergin Ataman'ın öğrencileri son 1 dakikada üst üste gelen Barcelona üçlüklerine engel olamasa da karşılaşmayı kazanmayı başardı. Efes'in galibiyetinde ilk yarıda atılan 53 sayı rol oynadı. Temsilcimizde Vasilije Micic 26 sayıyla maçın en çok sayı üreten oyuncusu oldu.


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