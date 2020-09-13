Efes'te bir oyuncu koronavirüs

13 Eylül 2020 Pazar, 12:45

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve Bahçeşehir Koleji ile aynı turnuvada mücadele eden Ukrayna ekibi BC Dnipro bazı oyuncularında koronavirüs rastlandığı için ülkesine dönme kararı almıştı. Dnipro, yer aldığı turnuvada Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji ile birer hazırlık maçı gerçekleştirmişti.

Dnipro’nun ülkesine dönmesinin ardından turnuva bir süre daha devam etmişti. Hazırlık turnuvasında yer alan Anadolu Efes takımında, bir basketbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Anadolu Efes’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 – 2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A Takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Anadolu Efes Spor Kulübü”