Efsane eldiven geri dönüyor

Chelsea'nin efsane kalecesi Petr Čech Londra kulübünün 25 kişilik Premier Lig kadrosunda yer aldı. Bu kararın, 80 milyon Avroya alınan Kepa'nın beklentileri karşılayamaması üzerine alındığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 21:18
Efsane eldiven geri dönüyor
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2015 yılında başka bir başka Londra ekibi olan Arsenal'e transfer olan Çek kaleci, 2019'da kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Aldığı karardan vazgeçen Petr Cech'in bu kararında, Chelsea'nin 80 milyon Avroya aldığı ancak bir türlü form tutamayan Kepa'nın kötü performansının etkili olduğu iddia edildi.


Efsanevi kaleci Petr Cech'in hocası, yıllarca beraber oynadığı ve kaptanlığını yaptığı Frank Lampard olacak.


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