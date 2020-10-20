Efsane eldiven geri dönüyor

20 Ekim 2020 Salı, 21:18

2015 yılında başka bir başka Londra ekibi olan Arsenal'e transfer olan Çek kaleci, 2019'da kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Aldığı karardan vazgeçen Petr Cech'in bu kararında, Chelsea'nin 80 milyon Avroya aldığı ancak bir türlü form tutamayan Kepa'nın kötü performansının etkili olduğu iddia edildi.







Efsanevi kaleci Petr Cech'in hocası, yıllarca beraber oynadığı ve kaptanlığını yaptığı Frank Lampard olacak.