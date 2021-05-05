Efsane kaleci Jens Lehmann'ın ırkçı mesajI kovulmasına neden oldu
Arsenal efsanesi Jens Lehmann yanlış kişiye mesaj attı ırkçılık yaptığı nedeniyle görevine son verildi.
Uzun yıllar Alman Milli Takımı ve Arsenal'de file bekçiliği yapan Lehmann, eski futbolcu Dennis Aogo’ya bir mesaj gönderdi.
Gönderdiği mesajda "Dennis sizin rating zenciniz mi? ifadesini kullandı. Aogo'nun mesajı ifşa etmesinin ardından Lehmann'a tepki yağdı.
LEHMANN KOVULDU
Lehmann'ın mesajını ınstagram hesabından paylaşan Aogo, “Vay, gerçekten mi? Sanırım bu mesajın bana gelmemesi gerekiyordu.” diyerek Lehmann’ı ifşa etti.
Hertha Berlin’de yatırımcı temsilcisi olarak denetleme kurulunda görev yapan eski kaleci, mesajın ifşa edilmesiyle Hertha Berlin’de işini kaybetti.
ÖZÜR DİLEDİ
Bu olayların gerçekleşmesinin ardından Lehmann, Aogo’dan özür diledi. Bild’e verdiği demeçte hatasını kabul eden kaleci, "Denis ile telefonda zaten konuştum ve ifademin saygısız durması konusunda beni affetmesini istedim. Bu olumlu anlamda bir mesajdı, bir Sky yorumcusu olarak bilgili, çok güçlü biri." ifadelerini kullandı.
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