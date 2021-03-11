Efsane şarkılar gençlerin sesi oluyor!

11 Mart 2021 Perşembe, 03:55

Çok fazla bir istekleri yok; toplumda yer edinebilmek, ilk olarak engelli bir birey olarak değil, yaptıkları işlerle tanımlanmak istiyorlar. İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) da 32 yıldır, özel gereksinimli gençlerin toplumda yer edinebilmesi için çalışıyor. İZEV’in desteklediği bu gençler, geçen yıllarda Fark Band diye bir grup kurarak müzik yeteneklerini gösterdiler. Efsanevi Pink Floyd grubu, kült haline gelmiş şarkısı “Another Brick in the Wall” şarkısını İZEV’e bağışlarken kurulan Fark Band grubu da bu şarkıyı “Yaşam Hakkı-Duvar” ismiyle Türkçeleştirip seslendirmişti. Şarkı YouTube’da milyonlarca kez dinlendi.

Şimdi de 70’lerin efsane müzik grubu Bee Gees’in yaşayan tek üyesi Barry Gibb, o ismi duyulduğunda hemen akla gelen “Stayin Alive” şarkısını İZEV’e bağışladı. Türkçeye uyarlanan şarkı, Fark Band grubu tarafından “Yanımda ol, benimle ol” adıyla farkındalık odağında yeniden seslendirildi. Şarkı için İstanbul’un tarihi mekânlarında özel bir klip çekildi. 8 dilde altyazılı olarak işaret dili tercümesiyle yayımlanan şarkının bu özel versiyonu için Yavuz Dizdar (doktor), Özlem Gürses (gazeteci), Eda Erdem (milli voleybolcu), Pınar Altuğ (oyuncu), Murat Tarman (iş insanı), Koray Avcı (sanatçı), Birol Topuz (milli sporcu), Jason Tahincioğlu (F1 yarışçısı) Larissa ve Burak Gacamer (sosyal medya içerik üreticileri) ve Efe Tanay (blogger) gibi ünlü isimler de kamera karşısına geçti.

‘EKSİK YAPRAĞI SEN TAMAMLA’

Şarkıyı ve klibi dün düzenlenen özel lansmanda izledik, Fark Band grubuyla tanışma imkânı da yakaladık. “Yaşam Hakkı-Duvar” video klibinde metafor olan duvarı yıkan özel gereksinimli gençler, çekimleri 4 ay süren devam klibinde bu kez duvarın diğer tarafına geçiyor... Şarkıda görme engelli solist Buğra Kurtuluş’a özel gereksinimli İZEV gençleri Elif Yavuz, Selva Çavuşoğlu, Okan Dinç ve Tan Aytıs eşlik ediyor. Mottoları ise: Eksik yaprağı sen tamamla!

İZEV Başkanı Hakan Kural, lansmanda anlamlı bir de konuşma yaptı. Kural, “Toplumun ‘engelli’ diyerek önyargıyla yaklaştıkları özel gereksinimli gençlerin güçlü yanlarıyla müzik dünyasına adım attığı bu proje ile hem yurtiçi hem de yurtdışında yeni bir model olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Başkanın konuşmasında vurguladığı belki de en önemli nokta “umut” konusundaydı. Kural, İZEV gençlerinin yaptığı bu şarkıyla birlikte kamera karşısına geçmeleri, tanınmaları, kendilerinden imza alınması gibi olayların dünya çapındaki tüm özel gereksinimli insana umut sağladığını gördüklerini dile getirdi. İZEV Başkanı, bu şarkıyı en çok dinlenen şarkıların yer aldığı listelere sokmayı hedeflediklerini ifade etti.

‘ALGILARI DEĞİŞTİRDİK’

Fark Band’in solisti Buğra Kurtuluş ise “Duygularımı saklamayı becerebilen birisi değilim. Bu projede çok duygulandım. Benim bu hayatta yapmak istediğim her şey ile örtüşen bir proje oldu. Önceki dönemlerde müzik ile uğraştığımda bu kadar etkili olmuyordu. Ne yaparsak yapalım insanların zihinlerindeki algı yıkılmıyordu. Bu projeyle bu algıyı kırabileceğimize hatta değiştirdiğimize inanıyorum. Beni Engelliler Günü’nde sahneye davet ediyorlardı. Oysa ben birkaç dilde şarkı söyleyebilen bir yorumcuyum. Bu projeyle beni anlayan insanlarla birlikte olmanın mutluluğu bambaşka” dedi.