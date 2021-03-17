Efza ‘Gen’ ile sorguluyor

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:10

Varoluşun hikâyesi olan “Gen” şarkısı, içinde tüm insanlığın; iyiler ya da kötüler sıfatları altında bölünmesinin genetik aktarımını sorguluyor.

Elektronik seslerin ve canlı enstrümanların bir arada olduğu bu parçada söz-müzik, düzenleme ve mix Efza’ya ait. Mastering ise Pieter Snapper imzası taşıyor. “Gen” klibinin yönetmenliğini ise Meltem Şentürk yaptı.