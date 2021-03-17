Efza ‘Gen’ ile sorguluyor
Efza, geçen yıl birçok şarkı yayımladıktan sonra 2021’e de Avrupa Müzik etiketi ile yayımlanan “Gen” isimli teklisi ve klibi ile giriş yaptı.
Varoluşun hikâyesi olan “Gen” şarkısı, içinde tüm insanlığın; iyiler ya da kötüler sıfatları altında bölünmesinin genetik aktarımını sorguluyor.
Elektronik seslerin ve canlı enstrümanların bir arada olduğu bu parçada söz-müzik, düzenleme ve mix Efza’ya ait. Mastering ise Pieter Snapper imzası taşıyor. “Gen” klibinin yönetmenliğini ise Meltem Şentürk yaptı.
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