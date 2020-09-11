Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde saat 06.01'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre, depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.
EGE Denizi'nde Yunanistan açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre, bu sabah saat 06.01'de Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin 244 kilometre ile İzmir'in Çeşme ilçesi olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 2.1 kilometre olarak duyurdu.
Video Haberler
- Fatih Erbakan'dan Simone de Beauvoir yanlışı
- Köylüleri '200 asker yığmak' ile tehdit etti
- Kurşunlardan kaçıp polise sığınan kişi darp edildi
- Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga
- Korku dolu anlar! Ziraat Bankası önünde kendisini yaktı
- Kafesinden kaçan kedi ortalığı birbirine kattı
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı