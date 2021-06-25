Ege Denizi'nde deprem
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.21'de, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Datça'nın 49,94 kilometre açığındaki depremin derinliği, 4,32 kilometre olarak belirlendi.
Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Sındı, Yakaköy ve Mesudiye mahallerinden hissedilen deprem nedeniyle olumsuzluk bildirilmedi.
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